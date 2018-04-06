В конце марта в областном центре Лебапского велаята полиция поймала банду старшеклассников, совершавших разбойные нападения на людей в их же собственных квартирах. Как сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана», информация держится в строгом секрете.

В банду входили шесть учеников 11-го класса из трех школ Туркменабада: с девятнадцатой и тридцатой по одному человеку и с 32-ой школы четыре человека. Один из них проживал в микрорайоне «Учпункт». По отзывам людей, знакомых с ним, парень неплохо одевался, следил за собой. Он часто пропускал школу, родители объясняли это тем, что сын подрабатывает.

На протяжении нескольких месяцев они врывались в квартиры горожан и, угрожая ножами, отбирали деньги и ювелирные украшения. 27 декабря банда ворвалась в квартиру пожилой женщины с дочерью-инвалидом. В каком районе города проживали мать и дочь – неизвестно. Преступники нанесли каждой с два десятка ножевых ранений, сломали позвоночник, а затем вынесли из квартиры деньги и некоторые ценности.

Всего подобных убийств было несколько. В одном из случаев банда пытала мальчика, требуя от него показать, где в доме хранятся деньги.

Поймали преступников случайно. Как рассказали источники, группу подвыпивших молодых людей остановил полицейский патруль на выходе из бильярдной. Когда парней доставили в полицию, в машине обнаружили деньги, золотые кольца и цепочки. Источники сообщили, что сотрудники проводили следственные эксперименты, в ходе которых парни подробно рассказывали, как совершали свои злодеяния.

С 26 марта прокуратура проводит проверки во всех школах города. Директора проводят с учителями собрания.

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