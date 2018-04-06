Медиа-группа «Азия-Плюс», ТВ «Сафина», радиостанция «Садои Душанбе», газета «Оила», Viber и IMO - лидеры медиапредпочтения среди населения страны.

Население Таджикистана предпочитает культурно-развлекательные программы на отечественном телевидении и радио, развлекательно-познавательные материалы в газетах, общение и развлечение в соцсетях.

К такому выводу пришли авторы исследования «Определение медиапредпочтений населения Республики Таджикистан: ТВ, радио, печатные издания, сайты, социальные сети и мессенджеры».

Сегодня в Душанбе прошла его презентация.

Исследование является совместным проектом министерства культуры РТ, ОО «Медиа консалтинг», ОО ЦСИ «Зеркало» при поддержке Программы малых грантов комиссии по развитию демократии посольства США в РТ.

«На протяжении многих десятилетий традиционными СМИ считались печатные издания, телевидение и радио, - отметил директор ОО «Медиа консалтинг» Наби Юсупов. – Но в последние годы появились новые виды СМИ – интернет, соцсети и мессенджеры. Их широкое распространение стало технологической революцией в передаче информации. Одной из целей нашего исследования было определение уровня перехода населения Таджикистана на использование новых технологий».

В опросе участвовали более 2 тыс. респондентов со всех регионов Таджикистана. Результаты исследования опубликованы в отдельном издании.

«Исследование показало стабильность перехода населения Таджикистана на использование новых технологий. Это, прежде всего, связано с появлением интернета. Бросается в глаза, что молодежь республики находится в авангарде этого процесса, но она использует интернет, в основном, для общения и развлечения. Потенциал СМИ Таджикистана в мессенджерах остается пока нераскрытым», - сказал директор Центра социологических исследований «Зеркало» Кахрамон Бакозода.

Исследование показало, что 94% из опрошенных являются потребителями телепродукции. Большинство из них принимают телесигналы через домашние (48,8%) и спутниковые антенны (48,7%).

Таджикистанцы больше всего любят смотреть культурно-развлекательные передачи (47,9%) и новости (37,8%). В рейтинге просмотра центральных ТВ-каналов с большим отрывом лидирует ТВ «Сафина» (60,1%).

Таджикские телеканалы пользуются спросом у 65% респондентов, далее идут российские (18,3%) и узбекские ТВ (9,7%).

Радио слушают 49,7% из числа опрошенных, рейтинг возглавляет радиостанция «Садои Душанбе». Среди независимых печатных изданий первое место занимает «Оила», у государственных - «Джумхурият».

Из веб-ресурсов, представляющих в сети традиционные СМИ, лидерство сохраняет Медиа-группа «Азия-Плюс».

Самыми популярными мессенджерами стали Viber и IMO.

Авторы исследования опубликовали также выводы и рекомендации, которые могут быть использованы владельцами СМИ и госорганами.

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