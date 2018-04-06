Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указ Управлению торгового представителя Штатов (USTR) рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд, сообщает CA-News со ссылкой на Bloomberg.

«В свете несправедливых ответных действий Китая я поручил торговому представителю США рассмотреть вопрос о 100-миллиардных дополнительных пошлинах в соответствии с разделом 301, и, если так, определить товары, на которые будут введены такие пошлины», - отметил Трамп.

​В Министерстве коммерции Китая заявили, что не боятся торговой войны с США, но не хотят ее. «В экономических и торговых вопросах США и Китая позиция Китая прописана очень четко. Мы не хотим сражаться, но мы не боимся сражаться на торговой войне», - сказал представитель китайского ведомства в опубликованном заявлении на сайте ведомства.

Он добавил, что в Китае приняли к сведению слова Трампа и будут отслеживать ситуацию. «Если Соединенные Штаты игнорируют отличную от их позицию китайской стороны и международного сообщества и упорствуют в односторонности и протекционизме в торговле, то Китай будет придерживаться своей до конца. Он, конечно же, будет сражаться и любой ценой ответит жесткой контратакой», - сказали в китайском министерстве.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 млрд. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же $50 млрд, но они пока тоже не начали действовать.

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