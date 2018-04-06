Сегодня, 6 апреля, в Душанбе состоялась Церемония открытия спортивных игр Таджикистана.

Открытие прошло на стадионе Таджикского института физической культуры имени Саидмумина Рахимова, сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана.

В комитете отметили, что проведение национальных Игр являются хорошей подготовкой к важным международным соревнованиям, в частности, к Летним Азиатским Играм в Индонезии, которые состоятся 18 августа – 2 сентября этого года.

В Играх-2018 в Таджикистане, которые пройдут с 7 апреля по 6 мая, соревнования будут проходить в 11 видах спорта: гуштингири (национальный вид борьбы), греко-римская борьба, самбо, дзюдо, вольная борьба, таэквондо (ВТФ), баскетбол, волейбол, легкая атлетика, бокс и тяжелая атлетика. Соревнования будут проходить по всем регионам страны. К примеру, 7-8 апреля соревнования по национальной борьбе - гуштингири – пройдут в Раште, а 7-11 апреля – по боксу в Аште.

Расписание всех игр:

13-17 апреля, баскетбол (мужчины), Истаравшан.

14-15 апреля, вольная борьба, Душанбе (манеж).

21-22 апреля, самбо, Худжанд.

21-25 апреля, баскетбол (женщины), Душанбе (Спорткомплекс Налогового комитета)

21-25 апреля, волейбол (мужчины), Бохтар.

28-29 апреля, греко-римская борьба, Куляб.

28-29 апреля, легкая атлетика, Душанбе (Центральный стадион).

28 апреля -2 мая, волейбол (женщины), Худжанд.

5-6 мая, тяжелая атлетика, Куляб.

5-6 мая, дзюдо, Худжанд.

5-6 мая, таэквондо ВТФ, Турсунзаде.

Спортивные игры Таджикистана проводятся раз в четыре года и считаются одним из престижных республиканских турниров. Целью соревнований является выявление талантливых молодых спортсменов и привлечение молодежи к спорту.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus