В опубликованном Минфином США списке 26 человек, среди них — Николай Патрушев, Олег Дерипаска, Алексей Миллер и Кирилл Шамалов, передает РБК.

Министерство финансов США опубликовало санкционный список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний. Полный список доступен на сайте ведомства.

Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, в список попали гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, депутат Госдумы Владислав Резник, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всего в перечне 26 физических лиц.

Также под санкции попали юридические лица, включая агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа «ГАЗ», ООО «Газпром бурение», UC Rusal.

Представитель «Сургутнефтегаза» отказался комментировать санкции против гендиректора Владимира Богданова. Депутат Госдумы Владислав Резник сказал РБК, что сможет прокомментировать его попадание в санкционный список после того, как он сам прочитает этот документ. Представитель Кирилла Шамалова Рашид Нуреев не стал комментировать его попадание в санкционный список США. Представитель Ротенберга также от комментариев отказался. Помощник Андрея Скоча Никита Румянцев сообщил РБК, что «не готов комментировать внесение Скоча в санкционный список, ввиду незнания этой информации».

В пресс-службе полпреда по Южному федеральному округу Владимира Устинова в Ростове-на-Дону РБК заявили, что он сейчас находится в Москве. «Пока комментировать не можем, только начали знакомиться с информацией», — сказали представители пресс-службы. В «Ростехе» заявили, что изучают документ и что окончательные выводы пока не сделаны. «Однако то, что целью стал именно Рособоронэкспорт, подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция», — заявили в пресс-службе «Ростеха».

«Российское правительство ведет пагубную деятельность по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и провокацию насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, который продолжает бомбить собственное население, оружием, попытки подорвать западные демократии, деятельность в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, больше не ограждены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Попавшим под санкции грозит блокировка активов на территории США и запрет на въезд в страну, пояснил РБК адвокат, партнер адвокатсткого бюро ЕМПП Мерген Дораев. «Если под санкции попадает руководитель, то санкции не распространяются на юридическое лицо, но под запрет попадают непосредственные контакты с этим топ-менеджером, как это случилось с Exxon Mobile по результатам переговоров с Игорем Сечиным, представлявшим «Роснефть». То есть на ВТБ санкции не распространятся, а с Костиным будут воздерживаться подписывать документы и вести переговоры», — пояснил он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus