Первый вице-премьер Аскарбек Шадиев подал в отставку из-за разбирательств по уголовному делу, связанному с присвоением бюджетных средств одним из сотрудников парламента.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова подтвердила Kloop.kg информацию о том, что Шадиев подал заявление об отставке.

По её словам, первый вице-премьер обосновал это разбирательством по уголовному делу, связанному с присвоением бюджетных средств со стороны завотделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым. Шадиев на тот момент возглавлял этот комитет в парламенте.

Закирова задержали по факту присвоения более 2 млн сомов из бюджета парламента и возбудили против него дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса.

По данным следствия, он подделал документы о перечислении $30 тысяч на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чингиза Айтматова. Однако парламент, обратившись в секретариат ассамблеи, выяснил, что там денег не получали. Документ о переводе денег подписывал глава комитета Шадиев.

«Я всегда работал честно во имя национальных интересов Кыргызской Республики. Для обеспечения справедливого и объективного расследования считаю правильным оставить свой пост. Благодарю президента и премьер-министра за оказанное доверие», — приводит его слова издание.

Пресс-секретарь главы правительства добавила, что премьер-министр в ближайшее время решит, принимать отставку или нет.

Шадиев — первый в истории Кыргызстана чиновник, который совмещал должности депутата парламента и члена правительства. Он был назначен на пост первого вице-премьер-министра 7 декабря 2017 года.

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