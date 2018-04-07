«Лошадь кормить три раза в день, в запасе иметь 15 кг овса; мыть и чистить животное ежедневно» – казалось бы, простые правила, но они были прописаны для кавалеристов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, и соблюдать их было крайне нелегко. Однако бойцы все выполняли, и кавалерия из Таджикистана сыграла немаленькую роль в знаменитых сражениях, особенно при защите Москвы.

О том, какую роль сыграли в той войне, в своей новой книге «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941–1942» рассказал таджикский историк Гафур Шерматов.

Гафур Ашурович исследованием вклада таджикистанских кавалеристов в Победу занялся давно. Он объясняет: эта тема его затронула по той простой причине, что о кавалеристах из Таджикистана, которые участвовали в сражениях ВОВ, написано ничтожно мало, памятников в их честь никто не устанавливал, улиц не называл. При этом им приходилось выполнять очень сложную работу во время войны, и от того, какой она была, зависел исход самых известных сражений.

– Когда людям говоришь о кавалеристах, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны, то этот факт зачастую вызывает улыбку - мол, кони против немецких танков, – рассказывает Шерматов. – Но ведь это совсем не так! Конечно, кавалеристы не шли на танки – это была мобильная пехота на лошадях, которая могла беспрепятственно передвигаться по лесам и болотам, которая действовала у противника в тылу. Они практически не пользовались клинками, как это делали кавалеристы прошлых лет, они воевали современным по тем временам оружием, совершали фланговые маневры.

Шерматов объясняет, что после июня 1941 года, когда на фронт ушло всё, что возможно, воинские соединения фактически остались только в Центральной Азии, и это были кадровые, боеспособные резервы.

– Что осталось в тылу Красной Армии? Да ничего! На всю Сибирь – один полк; были резервы на Дальнем Востоке, но их держали там в ожидании нападения японцев. При этом в Центральной Азии находились 68-я, 83-я, 105-я, 94-я горно-стрелковые дивизии, 180-я, 20-я, 21-я горно-кавалерийские дивизии, 9-я и 53-я танковые дивизии и 221-я механизированная дивизия. Это были реальные силы, – говорит Шерматов.



О том, как кавалерия помогла в Сталинградской битве

Для своей книги Шерматов собирал информацию по крупицам, причем не только из советских источников, но и из немецких. Он говорит, что в отличие от советских историков исследователи в Германии кавалеристам из Таджикистана уделяли повышенное внимание, и это оправданно. Шерматов обнаружил, что, например, 61-я таджикская кавалерийская дивизия, входящая в 4-й кавалерийский корпус, сформированный в ЦА, сыграла большую роль в исходе Сталинградской битвы. В 1942 году они совершили подвиг на реке Аксай под Сталинградом, и Шерматов рассказывает о нем, используя мемуары как советских военных начальников, так и немецких.

В середине декабря 1942 года немецкие войска перешли в наступление, чтобы деблокировать 6-ю немецкую армию Паулюса. Командиру немецкой танковой группы генералу Готу предстояло преодолеть 100 километров территории, удерживаемой советскими войсками, в том числе и 51-й армией, в составе которой находилась 61-я кавалерийская дивизия.

Войска 51-й армии отошли из района Котельниково на рубеж северного берега реки Аксай, где и развернулась серьезная битва, о которой немецкий генерал Раус писал так: «Невозможно игнорировать 61-ю кавалерийскую дивизию 4-го кавалерийского корпуса, сосредоточенную в районе реки Аксай. По нашей оценке, эта спешенная дивизия усилена 14 танками».

61-я дивизия оказалась на направлении главного удара противника. Утром 15 декабря до 50 танков 6-й танковой дивизии немцев и гренадеры 114-го мотопехотного полка на БТР «Гономаг» начали наступление на ее позиции. Но кавалеристы из Таджикистана вместе с танкистами и собственным артдивизионом держали оборону пять дней – ровно столько, сколько понадобилось для развертывания 2-й гвардейской армии Родиона Малиновского.

– Армия Малиновского стояла где-то в районе Рязани, ей нужно было прибыть на рубежи Сталинграда, и сделать это нужно было до того, как туда придут немцы, – говорит Шерматов. – Сдерживать их пришлось в том числе и кавалеристам из Таджикистана. И они сдержали. После сражения на реке Аксай в своих мемуарах бывший немецкий генерал Меллентин написал: «Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки (Аксай) привела к кризису 3-го Рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание Империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии».

Кавалеристы из Таджикистана в битве под Москвой

Во время работы над книгой Гафур Ашурович обнаружил множество описаний быта кавалеристов. Он рассказывает, что бойцам приходилось постоянно таскать с собой овёс для лошади, кормить ее три раза в день, мыть и чистить.

– Кавалеристы несли колоссальную ответственность за лошадей, – рассказывает Шерматов. – В дни, когда не было боев, за потерю коня могли отдать под трибунал. А вот во время сражений бойцы получали приказ: «Лошадей не жалеть». Было тяжело не только физически, но и морально – ведь конь за всё это время становился родным существом, другом. Но были ситуации, когда, например, кавалеристы попадали в окружение, и им приходилось убивать своих коней и есть их, спасаясь от голода.

Все эти усилия не оказались напрасными – Шерматов считает, что кавалеристы из нашего региона сыграли решающую роль во время битвы под Москвой.

– Когда нам говорят, что Москву спасли сибирские полки, – это неверно, – продолжает Шерматов. – Уже десятки российских и зарубежных авторов достаточно аргументированно доказали, что под Москвой сражались соединения из Центральной Азии, в том числе панфиловская дивизия и 20-я кавалерийская дивизия из Таджикистана.

«О кавалеристах почти ничего не сказано в Таджикистане»

Больше всего Шерматова возмущает то, что о подвиге таджикских кавалеристов практически ничего не сказано в самом Таджикистане.

– Я очень признателен Российскому центру науки и культуры в Душанбе, который поддержал выход моей книги, но ведь это должны делать не они, – говорит историк. – Потому что, посудите сами: в годы ВОВ на фронт из Таджикистана ушло 300 тысяч человек, 100 тысяч не вернулись, а население республики тогда составляло 1,5 миллиона человек. Вы представляете, какой колоссальный урон? Так вот, значительная часть не вернувшихся бойцов пришлась на кавалерийские дивизии.

Шерматов говорит, что работа над книгой заняла у него в общей сложности 5-6 лет. Книга вышла объемом в 100 страниц и тиражом 800 экземпляров; она рассчитана на широкий круг читателей, публикацию можно приобрести в столичном книжном магазине «Олами Китоб» (ориентир – «Дом печати»).

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