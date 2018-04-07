11:23, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода передал денежную помощь семье, которая пострадала в результате пожара.

В ходе рабочей поездки в Матчинский район Раджаббой Ахмадзода навестил малоимущую семью Курбонбиби Норматовой и передал денежную помощь для восстановления жилья в размере 20 тыс. сомони (2.5 тыс. долларов), сообщили в администрации города.

Жилой дом малоимущей жительницы района Курбонбиби Норматовой ранее сильно пострадал в результате пожара.

В середине февраля текущего года в ходе посещения главой области Матчинского района и приема граждан, она обратилась к нему с просьбой о содействии в восстановлении жилья.

«Данное обращение было рассмотрено соответствующими областными структурами и согласно заключению было принято решение помочь семье погорельцев», - сообщили в пресс-службе главы области.

В ходе беседы с членами семьи Норматовой, глава области также пообещал помочь стройматериалами.

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