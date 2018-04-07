Жители столицы бесплатно могут пройти обследование и получить консультации врачей различного профиля

Сегодня все медучреждения Таджикистана проводят день открытых дверей. В столице, наряду со всеми городскими центрами здоровья, масштабное мероприятие проходит в Институте гастроэнтерологии.

С восьми утра до полудня жители столицы и гости столицы могли бесплатно пройти обследование и получить консультации у врачей различного профиля.

Напомним, Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля - в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO).

За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

В этом году мероприятия проводятся под лозунгом «Здоровье для всех».

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

В рамках мероприятия представители Минздрава и соцзащиты Таджикистана и представительства ВОЗ в Таджикистане рассказали журналистам о всеобщем охвате услугами здравоохранения.

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