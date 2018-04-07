Все дома в Бальджуванском районе, которые получили повреждение в результате землетрясения, были построены с нарушениями норм строительства.

«Все обследованные дома, которые в большинстве являются глинобитными, получили повреждения вследствие ветхости - дома были построены в конце 80-х годов прошлого века – и нарушения норм строительства. Жилые дома были построены без антисейсмических мероприятий, фундамента, сейсмопоясов. Также осмотр показал, что образовавшиеся трещины в стенах размером 2-3см, были образованы вследствие произошедших осадков, еще до землетрясения», - к такому результату пришла рабочая группа, которая отправилась в Бальджуван для изучения ситуации, сообщили в КЧС.

«При землетрясении силой 3 - 4 балла, а именно такое было зафиксировано в селах Бальджуванского района, разрушений зданий и жилых строений не происходит», - говорится в справке рабочей группы.

Напомним, что 30 марта 2018 года на территории страны были зафиксированы незначительные подземные толчки.

По предварительным данным, поступившим в КЧС и ГО при правительстве РТ, было отмечено, что в результате нескольких подземных толчков в Бальджуванском районе Хатлонской области пострадало 62 дома. 7 из них стали непригодными и опасными для житья.

С целью точного определения ситуации и обследования пострадавших домов, приказом председателя КЧС была организована рабочая группа под руководством первого заместителя главы Комитета Рустама Шохиена. В состав группы также вошли представители Комитета по архитектуре и строительству, местной исполнительной власти района.

Рабочая группа ознакомилась с домами жителей сел Пештова, Сафедоб, Гулзамин, Сиёхтут, Султонвайси, Шингдара, Муллохкони, Шипдара, Аспирингон, Уланг и Нихолак джамота села Сари Хосор.

Будет ли оказана помощь жителям пострадавших домов в восстановлении их жилищ в КЧС не сообщили.

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