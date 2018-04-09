В ближайшее время иностранцы возможно смогут регистрироваться в органах внутренних дел РТ в течение 10 дней вместо ранних 3 дней.

Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня приступила к рассмотрению поправок в закон республики «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан».

Поправки существенно смягчают условия пребывания иностранных граждан на территории страны.

Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По его словам, поправки в вышеназванный закон исходят из поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, высказанных в послании парламенту страны 22 декабря прошлого года.

Тогда президент заявил, что опыт и анализ показывают, что трехдневный срок нахождения иностранных граждан на территории Таджикистана без обязательной регистрации в органах внутренних является недостаточным.

Эмомали Рахмон тогда поручил правительству страны принять соответствующее постановление о продлении срока регистрации в органах внутренних дел до 10 рабочих дней.

Согласно предложенным правительством Таджикистана поправкам в закон «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» иностранные граждане на территории республики могут находится до 10 рабочих дней, не считая выходные и праздничные дни.

На сегодняшний день, иностранцы представляют заграничные паспорта для регистрации по прибытии в пункт назначения в течение 3-х суток, исключая праздничные и выходные дни.

Штраф за нарушение правил регистрации от 3 до 10 дней – 25 долларов + 2 тыс. 500 сомони, от 10 дней до 1 месяца – 35 долларов + 2 тыс. 500 сомони минимальных окладов.

Предложенные поправки выступят в силу после того как их поддержат обе палаты парламента Таджикистана и подпишет президент республики.

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