Всем очень хорошо известен такой термин как «кредит», но вот что такое «лизинг» знают немногие. Лизинг – это тоже финансовый термин, который происходит от английского слова «leasing» и дословно переводится как «аренда».

Действительно, при совершении лизинговых операций имущество передаётся во временное пользование, но в отличие от классической аренды, пользователь имеет право на последующее приобретение объекта лизинга в постоянное владение.

К примеру, вы планируете взять в аренду коммерческий транспорт. Используя его в своих коммерческих целях, вы по завершению договора аренды возвращаете его обратно.

А можно сделать так: приобрести коммерческий транспорт в лизинг, ежемесячно выплачивая определенную сумму, а в итоге можно выкупить предмет лизинга у банка.

С продуктом лизинг, который предлагает вам Банк Эсхата, все намного проще и выгоднее.

В частности:

Лизинг - это эффективный способ для обновления или модернизации основных средств;

Лизинг выгоднее, чем классическая аренда;

Отсутствует потребность в залоге;

Оформить лизинг быстрее и проще, чем кредит.

И не забудьте! Наши специалисты подсчитали, что лизинг выгоднее, чем классическая аренда. Данный вид финансирования осуществляется при поддержке Специального фонда акционеров ЕБРР.

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