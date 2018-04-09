Таджикистан наряду с Кыргызстаном, Египтом, Марокко и Тунисом, отобран для участия в Глобальной текстильной и швейной программе (Global Textiles and Clothing Programme - GTEX), которая профинансирована правительством Швейцарии и реализуется Международным торговым центром (МТЦ).

Данную программу представит государственному и частному сектору Таджикистана господин Армен Заргарян, программный координатор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ, в ходе своего визита в Душанбе, который начинается сегодня, 9-го апреля.

В рамках визита, который продлится до 14-ого апреля, господин Заргарян также обсудит ключевые компоненты и мероприятия программы, механизм реализации, а также подход совместной работы с местными партнерами.

Новая четырехлетняя программа (2018-2021гг.) направлена на увеличение экспорта текстильных и швейных изделий из Таджикистана с целью стимулирования занятости и создания рабочих мест вдоль всей цепочки добавленной стоимости. Программа призвана помочь отобранным странам в создании конкурентоспособных и устойчивых бизнесов и создании долгосрочной занятости, особенно для женщин и молодежи.

Текстильный и швейный сектор считается одним из ключевых и перспективных экспортных секторов в экономике Таджикистана. Это вторая по величине экспортная отрасль в стране. В то время как богатый хлопком Таджикистан в настоящее время экспортирует около 90% своего ежегодно производимого хлопкового волокна, страна делает стратегические шаги вперед, чтобы создать целую цепочку переработки сырья в готовый продукт и выйти на внешние рынки с продукцией, маркированной как «Сделано в Таджикистане».

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода подчеркивает важность текстильной и швейной промышленности в экономике страны.

«Таджикистан является страной-производителем хлопка, и мы пытаемся обеспечить полную переработку хлопка в стране для производства конечной продукции. Поддерживая текстильную и швейную промышленность, наши партнеры из Правительства Швейцарии и МТЦ помогают нам в достижении одного из ключевых стратегических приоритетов Таджикистана - перехода от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике», - говорит он.

Основываясь на достижениях предыдущих фаз проектов МТЦ в текстильной и швейной отрасли в Таджикистане, проект продолжит оказывать поддержку отобранным текстильным и швейным компаниям посредством их подключения к рынкам и цепочкам добавленной стоимости. Эти компании смогут достичь сохранения нынешних рабочих мест, и возможно смогут увеличить прибыль за счет повышения конкурентоспособности своих компаний и сектора в целом.

Проект также призван помочь институтам поддержки торговли, таким как консалтинговые компании, бизнес - ассоциации и отраслевые ВУЗы в Таджикистане в деле улучшения и укрепления их оперативного и управленческого потенциала. Конечной целью данной поддержки является возросшая возможность институтов поддержки торговли для предоставления более широкого спектра качественных услуг для текстильных и швейных компаний.

МТЦ работает в текстильной и швейной промышленности Таджикистана с 2009 года.

При поддержке правительства Швейцарии МТЦ ставит перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.

В этом году Швейцария отмечает 20-летие открытия офиса по сотрудничеству в Таджикистане. В рамках программы всестороннего сотрудничества, Швейцария оказывает поддержку Таджикистану в реформировании таких секторов, как здравоохранение, управление водными и природными ресурсами, расширении доступа к правосудию, а также содействует переходу страны к рыночной экономике. Ежегодно Швейцария инвестирует около 20 млн. долларов США в проекты, осуществляемые по всему Таджикистану.

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