Сотрудниками милиции Таджикистана за минувшие выходные зафиксированы три факта убийства.

В Согдийской области по факту совершения убийства задержан 32-летний житель города Гулистон, который во время ссоры со своим земляком, 36-летним мужчиной, нанес ему кулаком удар по голове.

Потерпевший скончался по пути в больницу, сообщает пресс-центр МВД республики.

Житель района Рудаки, 39-летний мужчина также задержан по факту совершения убийства.

«Он во время драки со своим братом нанес ему удар палкой по голове, который оказался смертельным», - сообщает пресс-служба.

В районе Кушониён (бывший Бохтар) 39-летний мужчина задержан по факту убийства своей 23-летней жены - он несколько раз ударил женщину ножом.

По всем вышеназванным фактам возбуждены уголовные дела.

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