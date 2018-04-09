Таджикские таэквондисты не смогли завоевать лицензии на летние Юношеские Олимпийские Игры 2018 года в Буэнос-Айресе.

В тунисском городе Хаммамет завершился квалификационный турнир, по результатам которого 70 спортсменов завоевали путёвку на летние ЮОИ 2018 года.

Ни один участник из Таджикистана не вошел в ТОП, и теперь все надежды на дополнительное распределение путевок по правилам ЮОИ, где вероятна возможность выделения льготных мест со стороны МОК странам.

В квалификационном турнире ЮОИ Таджикистан представили Ширинмох Миршакарзода (49 кг) у девушек и Мухаммадхасан Шохмахмадов (73 кг), Амал Ибрагимов (55 кг), Рамазон Мирзоев (63 кг) - среди юношей.

Теперь они примут участие в чемпионате мира в том же Хаммамете, который стартовал сегодня сразу после завершения квалификационных игр.

Как сообщает официальный сайт Всемирной федерации таэквондо (WTF), соревнования будут длиться пять дней, в каждый из которых будет разыграно по четыре комплекта наград.

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