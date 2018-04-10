АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В конференц-зале «Торонто» гостиницы «Хаятт Ридженси Душанбе» в 11:00 состоится пресс-конференция накануне матча третьего тура группового этапа Кубка АФК-2018 в кварте «D» между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алай» (Кыргызстан). В пресс-конференции примут участие главные тренеры «Истиклола» и «Алая» – Мухсин Мухаммадиев и Немат Кошоков.

- В Душанбе и Худжанде пройдет серия мероприятий в рамках Недели Франкофонии, которую ежегодно на протяжении многих лет проводит КЦ «Бактрия» при поддержке посольства Франции в РТ и министерства культуры Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 АПРЕЛЯ

День Внутренних войск Республики Таджикистан.

1919 – В Самарканде издан первый номер журнала на таджикском языке «Шуълаи инкилоб».

1930 - Начало интенсивного радиовещания в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 АПРЕЛЯ

1903 – Родился один из основоположников ботанической науки в РТ академик АН Таджикской ССР, директор научно-исследовательского института ботаники, Герой Социалистического труда Павел Николаевич Овчинников.

1921 – Родился герой Советского Союза Ахмадчон Курбонов.

1938 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Карим Касымов.

1939 – Родилась деятель просвещения Бозгул Додхудоева (министр просвещения, затем вице-премьер РТ).

1949 – Родился профессор, доктор медицинских наук Дилшод Зикирёхочаев.

1956 – Родился журналист Мирахмади Амиршо.

1968 – Родился композитор, певец Зикруллох Хакимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснением, кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -4+1, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснением, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах дождь (ночью по ВГБАО снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза (в районе Булункуля до 12-14 мороза), днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснением, кратковременный дождь (выше 2500 ночью снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла..

По городу Душанбе – Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла..

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 10-12 тепла.