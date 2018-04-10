План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Республики Таджикистан на сегодняшнее утро выполнен по стране на 36%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны РТ Фаридун Махмадализода.

План призыва в армейские ряды в ГБАО выполнен на 49%, в Согдийской области - на 38%, в Хатлоне - на 32,7%, в РРП - на 34%, в городе Душанбе – 33%.

План призыва за девять дней выполнен на сто процентов в Мургабском районе ГБАО и районе Носири Хусрав Хатлонской области, ожидается, что сегодня Дарвазский район также отрапортует о выполнении плана призыва», - отметил Махмадализода.

Весенняя призывная кампания, согласно Указу президента Таджикистана от 11 марта 2018 года, стартовала в стране 1 апреля, и продлится до 31 мая.

По данным оборонного ведомства, ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек.

В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, который, согласно Закону РТ «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», составляет от 18 до 27 лет. Однако около 150 тысяч из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тысяч находятся на заработках за пределами страны.

Вооруженные силы РТ состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

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