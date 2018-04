2300 Miles to Work (2300 мили до работы) – 10-минутная история молодых граждан Таджикистана, которые отправляются в миграцию в Россию. Фильм был опубликован на сайте американской газеты The New York Times и рассказывает и о том, с чем таджикские мигранты сталкиваются на своем пути.

Как сообщает Migrant.news.tj, фильм Тима Брауна, который он снял при участии иллюстратора Джорджем Батлером, который с помощью чернил на протяжении всего путешествия в Таджикистан, а затем и в Россию вместе с мигрантами. Художник рисовал портреты мигрантов и среду, которая окружает их.

Автор фильма рассказывает, что снимая фильм, они хотели передать изображение современной миграции, поскольку люди в поисках денег путешествуют через долгие километры ради возможности заработать и создавать тем самым безопасную среду для своих семей.

На сегодня в России находится порядка 1 миллиона граждан Таджикистана.

«Мы решили сосредоточиться на Таджикистане, который после гражданской войны теперь является одной из самых зависящих от денежных переводов стран в мире. Когда молодые таджики растут и стремятся поддерживать себя и свои семьи в своей стране, которая находится в экономической депрессии, они, как правило, сталкиваются с одной и той же дилеммой — оставаться дома где мало перспектив найти работу или отправиться в Россию в поисках возможностей», — пишет автор.

Автор фильма рассказывает о двух таджиках Абдулло и Оята, истории которых отличаются друг от друга.

Абдулло 23 года и он, несмотря на молодой возраст, уже давно находит свой хлеб в миграции.

«Руки там работают, но мыслями и головой ты здесь. Думаешь о них, чтоб они не голодали. Все деньги, которые заходят в сюда, все это за счет нашей работы в России. Раньше было здорово. Можно было хорошо заработать, — говорит молодой мигрант, — Возвращаются многие и говорят, нет работы, нет денег, зачем тебе туда ехать?».

Он рассказывает, что времени и возможности получить высшее образование не было, в их джамоате была очень тяжелая жизнь.

Ояту тоже 23, но он смог отучится и зарабатывает на жизнь на родине, знает английский.

«Ситуация резко изменилась с наступлением кризиса. Доллар стал дорожать, а рубль падать и это стало причиной того, что они стали намного меньше зарабатывать», — рассказывает он.

Очередная поездка Абдулло в Россию традиционно проходит в поезде, который везет мигрантов в Россию четыре дня. На родине он оставил маму, жену и восьмимесячного ребенка. И все ради того, что заработать примерно 500 долларов в месяц, занимаясь ремонтом квартир в Москве.

В фильме показывается, в каких условиях живут и работают таджикские мигранты. Они рассказывают, что происходит с теми, кого поймала полиция, как они ночуют группами на полу прямо в полицейском участке и после выплаты взятки их отпускают.

«В основном мучают таджиков и узбеков, потому что они не знают законов. Если знаешь свои права и законы страны хоть ты в Америке, хоть в России сможет себя защитить», — говорит Абдулло.

