Теперь качественные генераторы класса люкс от частных до промышленных размеров можно приобрести по доступным ценам. Это привилегия будет доступна для Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана и Армении. Гарантия на продукцию KOHLER SDMO составляет 35 лет при соответствующей эксплуатации.

В субботу, 7-го апреля, таджикская компания «Топ Инжениринг», будучи официальным представителем всемирно известного бренда KOHLER SDMO по Таджикистану и Центральной Азии, организовала встречу с руководством регионального офиса американо-французской компании «KOHLER SDMO».

По приглашению «Топ Инжиниринг» Душанбе посетили региональный директор «KOHLER SDMO» г-н Алаин Десессард и региональный менеджер компании Виктор Лобов. Они встретились с таджикскими предпринимателями и заинтересованными лицами, презентовали бренд и ответили на вопросы местных предпринимателей.

Г-н Десессард отметил, что оборудование французского концерна «KOHLER SDMO» хорошо известно потребителям по всему миру уже на протяжении многих десятилетий, являясь эталоном качества, экономичности и надежности по всему миру. Основанный в 1966 году, по настоящее время стал одним из мировых лидеров в производстве генераторных установок для резервного и постоянного электроснабжения. В модельный ряд оборудования концерна входят бензиновые, дизельные и газовые генераторы мощностью от 1 до 4200 кВа. При параллельном подключении суммарная мощность может доходить до 11 000 кВа.

Участники встречи с большой заинтересованностью задавали вопросы о новейших разработках бренда, статистических данных экономии электроэнергии, возможности доработки уже установленного оборудования и возможности оформления сделки посредством услуг отечественных банков.

- Мероприятие прошло на высоком уровне: мы услышали много новой, полезной для себя информации, так что будем находиться в тесном контакте с «Топ Инжениринг», - рассказал в кулуарах Руслан Аманбаев, технический директор ООО «Созидание».

Он также сказал, что «Созидание» сотрудничает с «Топ Инжениринг» с самого начала деятельности компании, и отметил высокую степень квалификации официального дистрибьютора бренда «KOHLER SDMO» по Таджикистану и Центральной Азии.

- Было время, когда мы сталкивались с проблемами по поставке запчастей к имеющимся дизелям больших мощностей и оборудования. Намучались мы, по правде говоря. Нам приходилось обращаться в московский офис «KOHLER SDMO», просить помощи и консультаций в технических вопросах. С тех пор, как на рынок Таджикистана в 2015 году вошел новый игрок в лице «Топ Инжениринг», эти проблемы были сняты с повестки дня. Компания не раз поставляла для нас запасные части, регулярно совершают обслуживание агрегатов, и их работа нас вполне устраивает, - поделился Руслан Аманбаев.

Напомним, что деятельность компании «Топ Инжениринг» направлена на все виды инженерных сооружений и их сервисное обслуживание. За короткое время компания стала официальным представителям нескольких мировых брендов в Республике Таджикистан, таких как французские генераторы SDMO, системы вентиляции, отопления и кондиционирования Carrier, лифты и эскалаторы KOYO Elevator, Schneider Electric, Emerson и других известных брендов.

Руководство компании делает акцент на высококвалифицированных специалистов и в каждом проекте назначает индивидуальное должностное лицо, которое является специалистом в сфере данного проекта.

Постоянными партерами «Топ-инжениринг» являются сотовые компании «Tcell», «Beeline Таджикистан», «Мегафон Таджикистан», пятизвездочные отели «Шератон Душанбе» и «Хаят Редженси Душанбе, строительные компании ООО «Строй Центр», ООО «Авиценна», ООО «Комрон ва К», посольство Индии в Таджикистане и др.

- Будучи официальными дистрибьюторами «KOHLER SDMO» не только по Таджикистану, но и по всему центрально азиатскому региону, мы уже совершили рабочие поездки в соседний Узбекистан и Казахстан, где начали оказывать свои профессиональные услуги, отметил основатель компании «Топ Инжениринг» Джайхун Хошматов.

Он также подчеркнул, что склад «KOHLER SDMO» находится в Душанбе, а значит, заказчик сможет приобрести необходимый товар в максимально короткие сроки. А в случае индивидуальных спецзаказов, закупка будет доставлена в назначенное место в течение 20-25 дней.