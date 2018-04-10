В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана из незаконного оборота изъято 14 кг афганского гашиша. Сотрудниками спецслужб задержана группа из 12 человек, которая занималась наркоторговлей.

Среди задержанных – пятеро жителей Душанбе: 33-летний Таджиддин Хабиров, 29-летний Диловар Шеров, 33-летний Насиджон Раджабов, 39-летний Фирдавс Зеваршоев, 53-летний Халим Ахмадбеков.

«Гашиш весом 14 килограммов был изъят в доме одного из столичных жителей. Он был привезен из Хорога для розничной продажи в Душанбе», - сообщает пресс-центр ГКНБ.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч.3 УК Таджикистана (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта группой лиц по предварительному сговору и в крупных размерах).

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