Президент Шавкат Мирзиёев на днях подписал закон, усиливающий ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Документ опубликован в Национальной базе законодательств, сообщает CA-NEWS (UZ).

Согласно закону, до внесения новых поправок, не позволялось привлечь по этой статье к ответственности лиц, имеющих отношение к пыткам. Теперь эти недочеты устранены.



Также подчеркивается, что отныне расширен круг возможных потерпевших. Если раньше пытками признавались незаконные действия в отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, иного участника уголовного процесса либо их близких родственников, то сейчас этот список пополнен и лицами, подвергнутыми административному аресту, осужденными, подсудимыми и их близкими родственниками.



Раньше пыткой признавались исключительно угрозы, нанесение ударов, побои, истязания, причинение мучений или иные незаконные действия, предпринимаемые непосредственно со стороны госслужащего. А теперь четко определено: совершение такого рода деяния «иными лицами по его подстрекательству или с его ведома либо с его молчаливого согласия также квалифицируется как пытка». Иначе говоря, все государственные служащие, знавшие о факте пытки, но промолчавшие об этом (не сообщившие о ЧП), тоже будут считаться преступниками.



Согласно новым поправкам, установлено наказание за пытки в виде ограничения или лишения свободы от 3-х до 5-ти лет (вместо прежнего максимального наказания, не превышавшего 3-х лет заключения под стражу).



Часть вторая данной статьи (без квалифицирующих признаков) предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.



В случае причинения тяжких телесных повреждений (или тяжких последствий совершенного противоправного деяния), наказание уже составит от 7 до 10 лет лишения свободы.