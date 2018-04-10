В Казахстане платными могут стать 15 тыс. км дорог. Об этом 10 апреля на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает CA-News.

По его словам, создание системы платных дорог республиканского значения запланировано на 2019-2022 годы, период эксплуатации платных дорог – с 2020 по 2031 год.

«Сейчас по механизму ГЧП прорабатывается вопрос внедрения платности на автомобильных дорогах республиканского значения. Это предложение инициировал частный партнер, который предлагает внедрить в течение трех лет платность на 15 тыс. км с дальнейшей ее эксплуатацией в течение 10 лет», – сказал глава ведомства.

Он добавил, что 2 апреля было опубликовано извещение об инициировании проекта. Если в течение 60 дней после опубликования потенциальные поставщики выразят заинтересованность и представят альтернативные предложения, отбор частного партнера будет осуществляться через конкурс.

Отмечается, что стоимость проекта составляет 97,5 млрд тенге ($305 млн).

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