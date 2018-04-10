Дети в Муминабаде действительно почувствовали себя плохо из-за испуга. Об этом «АП» сообщили директор школы, в которой пострадали дети, Басби Самадова и заведующий отделом образования района Олим Табаров.

Басби Самадова директор СОШ №23 кишлака Чарги джамоата Кулчашма Муминабадского района говорит, что сначала они все испугались этой ситуации.

«Был третий урок первой смены, когда мне сообщили, что стало плохо ученику 7 класса Валиджони Назар. Его привели в мой кабинет, мы дали ему валерьянку. В это время сообщили, что с приступом эпилепсии упала учащаяся из 8 класса - Махинаи Самадзода, а потом стало плохо другой ученице - Шарифамохи Алишер. Тогда мы сразу позвонили медработникам из медпункта кишлака, а я сама позвонила заврайоно Табарову и сообщила ситуацию. Затем совместно с родителями мы организовали машину и отвезли детей в районную больницу».

По словам директора, всего в больницу отвезли 12 детей.

«Кроме двоих у всех других было только одно состояние – шок от страха, они были бледными, дрожали. Все это продолжалось где-то 15 минут, потом они пришли в себя. Когда мы их спрашивали о причине их состояния, они говорили, что увидели своих одноклассников в таком состоянии и испугались».

Басби Самадова также отметила, что это первый такой случай в школе.

«За 18 лет работы в школе именно в этом кишлаке это у нас первый такой случай», - сказала она.

По словам директора, условия школы и классов не очень хорошие. Всего в школе 6 классов, а обучаются в ней всего 134 ученика – жители двух кишлаков Чаргии поён и Чаргии боло.

По словам заведующего отделом образования района Олима Табарова, изначально ситуация показалась тревожной.

«Я объяснил муаллиме, что кишлак отдаленный и врачи и медики там не смогут оказать нормальную медицинскую помощь, нужно везти в райбольницу», - сказал он.

По его словам, в больнице детям – эпилептикам сразу поставили капельницу, и их состояние улучшилось.

«Остальным дали валерьянку, успокоили, у них не нашли никаких тревожных симптомов. Когда детей отправили домой, оказалось, что плохо стало также уборщице школы и еще нескольким ученикам. Если честно, немного запаниковали, поэтому обратились в соответствующие структуры, и приехала медкомиссия».

Табаров отметил, что в кишлаке Чарги и в школе побывали врачи СЭС и другие медспециалисты из района и Душанбе, которые провели обследование всех детей, которым стало плохо в тот день.

«В итоге не нашли никаких симптомов отравления или других болезней. Сейчас в школе все нормально, занятия идут в нормальном режиме. Дети здоровы и им ничего не угрожает», - сказал он.

Напомним, сообщение о плохом состоянии нескольких учеников средней школы в Муминабаде появилось в СМИ 6 апреля. Как сообщало Радио Озоди, из-за массового характера происшествия было подозрение на отравление. Однако, по данным радио, сразу по прибытию в больницу у детей взяли анализ крови и в ней якобы, не было обнаружено признаков отравления. Для выявления причины по поручению министра здравоохранения была создана комиссия, которая выехала на место 7 апреля.

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