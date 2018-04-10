Из киргизской колонии-поселения №51 в городе Балыкчи сбежали двое осужденных — уроженец Таджикистана Зафаржон Исматов и уроженец Узбекистана Аскаржон Буриев, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на Государственную службу исполнения наказаний (ГСИН).

По факту побега возбуждено уголовное дело, разосланы ориентировки в правоохранительные органы, объявлен план «Перехват». В ГСИН подозревают, что беглецы могут попытаться перебраться на родину.

Как уточняет агентство, 38-летний таджикистанец из города Вахдата был осужден в феврале на два года за кражу имущества в значительном размере, а 34-летний уроженец города Джамбая Узбекистана около двух месяцев назад — за подделку документов.

Сообщается, что заключенные колонии-поселения покинули территорию 8 апреля и не явились к месту отбывания наказания на протяжении трех суток, поэтому в соответствии с законом были объявлены в розыск.

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