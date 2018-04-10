Жители домов 2 и 14 по улице Хуросон города Вахдат заявляют, что окна 8 квартир блокируются новостройкой, значительную часть детской площадки также хотят забрать под строительство нового дома.

В редакцию «АП» обратилась группа жителей улицы Хуросон города Вахдат. По их словам, большую часть детской площадки и участка перед домами хукумат города выделил частному предпринимателю под строительство 4-хэтажного дома. Это, по их словам, противоречит нормам архитектурного строительства и законодательства о землеустройстве РТ.

«Перед нашими домами расположена детская и спортивная площадка и небольшой участок для отдыха жителей домов, - рассказывает жительница дома Саида Холова. - Здесь взрослые жители дома вечерами гуляют, а молодежь занимается спортом. И вот год назад с правого крыла дома №14, вопреки нормам, начали строить дополнительный блок, тем самым закрываются окна 8 квартир».

По словам адвоката жильцов Алимардона Абдурахмонова, во время его встречи с главным архитектором Вахдата Дилшодом Зоировым тот сообщил, что для новостройки выделен участок, где по плану должна стоять котельная.

«Но тогда где построят котельную? Или в хукумате решили, что мы больше не останемся без света?», - недоумевают жильцы.

По их словам, несмотря на несогласие жителей, уже начались строительные работы прямо на небольшом участке перед домами.

«А ведь здесь, в двух многоэтажных домах живут 76 семей, более 300 жителей, среди которых большинство – дети, старики, - говорит жительница дома Махбуба Убайдова. - Согласно разрешительным документам, место для строительства нового дома было выделено за пределами площадки, рядом со строящимся дополнительным блоком. Однако, границы строительства дошли до площадки. Мы обратились с заявлением в хукумат, но никто не хочет решить проблему».

Между тем, юрист хукумата города Вахдат Амриддин Джамолиддинов подтвердил, что действительно, постановлением руководства города в прошлом году было дано разрешение на строительство дополнительного блока с правого крыла дома №14 улицы Хуросон, а также 4-хэтажного здания на площадке недалеко от домов №2 и №14.

«Группа жильцов тогда обратились с заявлением в суд, и после рассмотрения дела, было достигнуто соглашение между сторонами. Сейчас споры вновь возобновились. Вопрос решается при участии управления архитектуры города», - отметил Джамолиддинов.

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