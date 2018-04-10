АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 апреля 2018 ГОДА

- На Центральном стадионе в Гиссаре состоится матч третьего тура группового турнира Кубка АФК между «Истиклол» (Таджикистан) - «Алай» (Кыргызстан). Начало матча в 19:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 апреля

1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).

2001 - В результате теракта в Душанбе погиб первый замминистра внутренних дел РТ Хабиб Сангинов.

2011 - Таджикистан и ОБСЕ подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития и реформирования таджикской милиции;

2017 - Президент Таджикистана подписал указ о назначении своего сына Рустама Эмомали мэром города Душанбе. До этого он только исполнял обязанности мэра

2017 - В Душанбе в 08:05 приземлился первый регулярный рейс из Ташкента компании «Узбекистон хаво йуллари» с 29 пассажирами на борту

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 апреля

1931 – родился журналист Гулназар Хушназаров.

1955 – родилась эстрадная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Махфират Хамракулова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, ночью в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000м снег), днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, ночью в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000м снег), днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.