Очередная, четырнадцатая, сессия маджлиса народных депутатов Согдийской области пятого созыва состоится 18 апреля в городе Худжанд, сообщил «АП» источник в администрации главы Согда.

На сессии народные избранники области рассмотрят вопрос об утверждении указа президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 13 января текущего года об освобождении от должности председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири.

Депутаты также рассмотрят указ президента Таджикистана о назначении главой Согда Раджаббоя Ахмадзода, который исполняет обязанности председателя области с 13 января.

Сессия также обсудит вопрос о переименовании некоторых населенных пунктов и географических объектов Согда.