Азиатский банк развития прогнозирует в 2018 году в Таджикистане замедление экономического роста на уровне 1,1%. Согласно оценкам специалистов банка, рост экономики республики в этом году составит 6%.

В «Обзоре развития Азии 2018» (ведущее годовое экономическое издание АБР) АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на уровне 6% в 2018 году и 6,5% в 2019 году. В 2017 году рост ВВП в стране составил 7,1%.

В издании отмечается, что прогнозы АБР относительно роста экономики Таджикистана в 2018 году сделаны на основании ожидаемого фискального ужесточения в ответ на высокое соотношение государственного долга к ВВП, что, вероятно, ограничит государственные инвестиции, а слабый банковский сектор сдержит частные инвестиции.

Напомним, что госдолг Таджикистана в прошлом году перевалил за 3,6 миллиардов долларов, что равняется 51% ВВП республики. Размер ВВП Таджикистана по итогам 2017 года составил около 7 миллиардов долларов.

Небольшое увеличение в прогнозе роста экономистов АБР на 2019 год связано с ожидаемым ростом промышленного производства и добычи полезных ископаемых, а также увеличения притока денежных переводов.

Экономисты АБР прогнозируют, что в 2018 году инфляция вырастет до 7,5%, отражая высокую ликвидность, вызванную потенциальной значительной рекапитализацией банков, повышение заработных плат и тарифов на электроэнергию, а также умеренное снижение курса национальной валюты.

По прогнозам, в 2019 году инфляция составит 7,0%. В 2017 году инфляция составила 6,7%.

Таджикистану рекомендуется создать достаточное количество рабочих мест в ответ на растущее трудоспособное население и для увеличения экономического роста.

«В Таджикистане молодое население и процент трудоспособного населения продолжит расти до 2030 года. Во многих странах это привело к высокому экономическому росту от «демографического дивиденда». Но Таджикистану для получения пользы от подобного дивиденда необходимо провести структурные реформы для улучшения инвестиционного климата, повышения человеческого капитала и трудовых навыков и роста предпринимательства для создания продуктивных рабочих мест», - отмечает постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.

В издании говорится, что в Таджикистане не создается достаточного количества продуктивных рабочих мест, несмотря на то, что в среднем рост экономики Таджикистана с 1997 по 2016 годы составлял 7,2%.

Отмечается, что ежегодно с 1991 по 2016 годы численность трудоспособного населения увеличивалась на 3%, однако, занятость за этот же период ежегодно росла всего на 0,7%.

В обзоре подчеркивается необходимость проведения структурных реформ для улучшения бизнес климата, таких как, сокращение и консолидация количества проверяющих органов, создание здорового банковского сектора и упорядочение процедур выдачи разрешений на строительство, уплаты налогов и исполнения контрактов.

Также отмечается важность усиления местных цепочек добавленной стоимости и оказания помощи малым и средним предприятиям в повышении производительности и дохода для создания рабочих мест.

«Оценка спроса на трудовые навыки и использование этой информации для повышения профессиональной подготовки поможет привести рабочие навыки в соответствие с рыночным спросом», - заключается в обзоре АБР.

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