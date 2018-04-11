Вопросы сотрудничества обсудили в Душанбе глава Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана, заместитель президента Национального олимпийского комитета Таджикистана Ахтам Абдуллозода и президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умед Ахмаджонов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, как на уровне ведомств, так и спортсменов двух государств, сообщает пресс-центр НОК РТ.

«Мы можем изучать опыт сторон, что позволит нам приложить больше усилий для развития массового спорта и олимпийского движения в наших странах», – отметил на встрече Абдуллозода.

Узбекская сторона, в свою очередь выразила готовность в тесном сотрудничестве, в том числе в подготовке спортсменов, проведении мастер-классов с привлечением известных тренеров двух стран.

Также было отмечено, что таджикские спортсмены, в случае необходимости, могут воспользоваться услугами Центра спортивной медицины при НОК Узбекистана.

В рамках визита глава НОК Узбекистана посетил музей «Олимпийской славы» НОК Таджикистана, где ознакомился с достижениями таджикских спортсменов, как во времена СССР, так и за годы независимости Таджикистана.

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