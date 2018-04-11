Китайская компания ТВЕА получила лицензию на разработку второго золотоносного месторождения в Согдийской области Таджикистана. Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение в Душанбе теплоэлектроцентрали.

«Лицензию на разработку месторождения «Верхний Кумарг» компания ТВЕА получила в начале этого года», сообщили «АП» в Главном управлении геологии при правительстве РТ.

Ранее данной компании открыли доступ к запасам рудника «Дуоба». Эти золотоносные месторождения расположены в Айнинском районе Согдийской области.

Источник отметил, что согласно достигнутым договоренностям, компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительства ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

«После с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - добавил он.

Компания ТВЕА получила лицензию на ведение геологоразведочных работ на месторождениях «Дуоба» и «Верхний Кумарг» в 2013 году. Руководство Таджикгеологии тогда отмечало, что после уточнения объемов запасов данных месторождений правительство Таджикистана примет решение относительно их разработки. Тогда не исключалось, что разрешение на одно из этих двух месторождений получит компания ТВЕА.

Согласно полученным еще при Советском Союзе данным, содержание золота на месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

Общая стоимость построенной китайской компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила 349 миллионов долларов, из которых 17,4 млн - вклад таджикского правительства.

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