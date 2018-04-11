Жители узбекского анклава Сох в Баткенской области избили гражданина Кыргызстана. Об этом сообщил глава сельской управы Суу-Башы в КР Кудайберди Козуев. Погранслужба КР информацию проверяет.

По словам Кудайбердиева, села Боз-Адыр, Кара-Токой и Ширеч получают питьевую воду с насосной станции «Ширеч». 10 апреля жители села Шархабат узбекского анклава Сох избили сотрудника станции, который собирался подавать воду. Он госпитализирован в Баткенскую областную больницу, передает CA-News.

Глава сельской управы отмечает, что участок, где расположена насосная станция, относится к Кыргызстану, но находится внутри анклава Сох. В настоящее время ситуацию контролируют представители милиции, пограничных служб и местных властей двух сторон. Ожидаются переговоры акимов Баткенского района Кыргызстана и Сохского района Узбекистана.

В Госпограничной службе Кыргызстана сообщили, что информация проверяется.

7 апреля 2018 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области на участке Мамай по неизвестным причинам узбекский пограничный наряд применил оружие в отношении гражданина КР. От полученных ран кыргызстанец скончался в больнице. По версии Погранслужбы Узбекистана, мужчина не подчинился требованиям остановиться, проигнорировал предупредительные выстрелы и, несмотря на ранение, скрылся на территории соседнего государства.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus