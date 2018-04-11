Всемирный банк (ВБ) предоставил Афганистану помощь в размере $691 млн на развитие здравоохранения, реализацию цифрового проекта Digital CASA и улучшение услуг в банковском секторе.

Соглашение об этом было подписано между представителем ВБ в Афганистане Шубхамом Чаудури (Shubham Chaudhuri) и министром финансов ИРА Эклилем Хакими (Eklil Hakimi), сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на TOLOnews.

По словам Хакими, как минимум $40 млн из выделенных ВБ денег будут потрачены на улучшение качества работы государственных банков, чтобы они стали соответствовать международным стандартам банковского сектора.

В сфере здравоохранения помощь будет направлена, в первую очередь, на улучшение медицинского обслуживания в отдаленных районах страны. Ранее министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз сообщал, что в текущем году при поддержке ВБ в 13 провинциях будут построены 206 новых медицинских центров. Министр также отмечал, что в настоящее время в Афганистане ежегодно выделяется по $5 на человека для оказания медицинской помощи. При этом доступ к медицинскому обслуживанию имеют лишь 60% афганцев. До конца нынешнего года Минздрав планирует сделать медобслуживание доступным для 90% населения.

Министр связи и информационных технологий Шахзад Ариоби (Shahzad Aryobi) рассказал, что благодаря выделенным ВБ средствам во всех провинциях удастся реализовать проект Digital CASA. Это позволит увеличить волоконно-оптические кабельные сети в стране. «Важной частью этого проекта [Digital CASA] является кибербезопасность. Мы будем повышать кибербезопасность с его помощью», - сказал он.

Цель программы Digital CASA — интеграция не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику. Афганистан и Киргизия стали первыми государствами, которые к ней присоединились.

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