Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что настойчиво противодействует группам, которые поддерживаются Россией и стараются использовать социальную сеть для манипулирования выборами и общественным мнением. 33-летний интернет-магнат сделал это заявление, давая показания на слушаниях в Сенате США 11 апреля.

Цукербергу задавали вопросы об использовании его соцсети для влияния извне на президентские выборы в США, о нарушении тайны личной переписки и тайны персональных данных пользователей, о языке ненависти, который используется некоторыми пользователями.

Цукерберг взял на себя ответственность за неспособность предотвратить действия компании Cambridge Analytica, собравшей персональные данные 87 миллионов пользователей в попытке повлиять на исход президентской кампании 2016 года.

Он также признал, что не принял достаточных мер для противодействия фальшивым новостям, иностранному вмешательству и появлению в сети "языка ненависти".

Выступая впервые в Конгрессе США, Цукерберг заявил, что "в России есть люди, чья работа – пытаться использовать наши системы и другие интернет-системы". Цукерберг назвал происходящее "гонкой вооружений" и подчеркнул важность укрепления Facebook, чтобы противодействовать внешним попыткам влиять на избирательные кампании.

Самым большим сожалением глава Facebook назвал "медленное раскрытие российских информационных операций во время американской президентской кампании 2016 года".

"Мы были готовы работать в условиях традиционных кибератак, которые мы раскрывали с самого начала... но мы не смогли быстро идентифицировать новые информационные операции", – признал Марк Цукерберг.

Он сообщил, что планирует до конца этого года увеличить штат сотрудников информационной безопасности и контент-анализа до 20 тысяч. Это позволит бороться с угрозами, сказал Цукерберг, добавив, что Facebook уже начал эксплуатацию новых средств искусственного интеллекта, которые распознают фальшивые аккаунты.

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