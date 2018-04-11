Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира пожарного звена, работавшего в сгоревшем в Кемерове торговом центре "Зимняя вишня". По мнению следователей, он проигнорировал слова очевидца, описавшего ему кратчайший путь к кинотеатру, где в итоге погибли дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в халатности против Сергея Генина, командира пожарного звена, тушившего пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале № 2», – рассказала она.

По версии следователей, Генин проигнорировал слова сотрудника о кратчайшем пути в кинозал №2 на четвертом этаже, где находилось много людей, в том числе детей, не сверился с план-схемами и направил звено к дальнему от лестничному маршу в юго-восточной части здания. На четвертом этаже он обнаружил запертую дверь и вернулся обратно. Только тогда он смог беспрепятственно подняться к кинозалу.

По месту жительства подозреваемого проводятся обыски, вскоре его задержат.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже. В результате инцидента погибли 64 человека.