В Узбекистане максимально разрешенную скорость движения в населенных пунктах предлагается снизить до 60 км/ч. Это предусмотрено проектом Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018–2022 годы. Документ опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ, сообщает CA-NEWS (UZ).

Если концепцию утвердят, то ограничение скорости планируется установить до 1 января 2019 года.

Сейчас разрешенная скорость в городах составляет 70 км/ч., передает uz24.uz.

Проект документа также предусматривает оборудование перекрестков с интенсивным движением и дорог с тремя и более полосами движения знаками и дорожной разметкой для беспрепятственного выполнения поворота направо из крайней правой полосы.

Кроме того, в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах построят надземные пешеходные переходы, а участки дороги с интенсивным движением планируется оснастить ограждениями для беспрепятственного выхода пешеходов.

В проекте концепции отмечается, что ежегодно по республике совершается порядка 9–10 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых более 2 тыс. — приводят к человеческим жертвам. Количество правонарушений со смертельным исходом составляет 8,3 на 100 тыс. человек.

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