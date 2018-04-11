В ГБАО в Рушанском районе Таджикистана 7 апреля завершился второй этап соревнований «Будущее зависит от тебя», в котором приняли участие дети из команды школы-интерната, что представят Республику Таджикистан на финале чемпионата «Будущее зависит от тебя» в российском городе Сочи. За выход в финал боролись две команды старшей возрастной группы: «Памир» и «Рушан». Для игроков и болельщиков он превратился в настоящий фестиваль. Игра была полна острых интересных моментов, драматизма и незабываемых эмоций юных участников. Матч завершился победой «Памира» со счетом 3:1 – дети радовались так, будто только что выиграли Чемпионат мира.

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» – традиционное мероприятие, которое организует компания «МегаФон Таджикистан» при поддержке Федерации футбола Таджикистана и Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ уже восьмой год подряд.

«Наши дети очень любят играть в футбол. Сегодняшнее мероприятие мотивирует ребят заниматься спортом и развиваться. Выражаю благодарность компании «МегаФон Таджикистан» и Федерацию футбола Таджикистана за отличную инициативу и прекрасную организацию фестиваля. Мы со своей стороны понимаем, что необходимо строить спортивные площадки, поддерживать ребят в их стремлении заниматься спортом и побеждать», – отметил в приветственном слове Председатель Рушанского района Имомназар ХОЧАНАЗАР ЛУТФУЛЛО.

«Мы проводим фестиваль восьмой год подряд и видим, как спортивная дисциплина, бойцовские качества, нацеленность на победу, умение играть в команде помогают ребятам с непростой судьбой не только побеждать на футбольной площадке, но и добиться успеха в жизни, обрести друзей и наставников, посетить другие страны, найти свое место в жизни. В этом и заключается ценность проекта по социальной адаптации сирот, который является приоритетным направлением нашей благотворительности», – рассказал Раим САДАНШОЕВ, Руководитель регионального управления по ГБАО компании «МегаФон Таджикистан», о целях турнира «Будущее зависит от тебя».

Таджикские ребята не раз показывали высокие результаты на международном этапе турнира. Так, в 2011 году команда из Худжанда стала чемпионом соревнований, завоевав главный приз, поездку в Лондон на встречу с легендарным клубом «Арсенал».

Желаем нашим ребятам успешного выступления на турнире «Будущее зависит от тебя» в Сочи!

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» – традиционное мероприятие, которое организует компания «МегаФон Таджикистан» при поддержке Федерации футбола Таджикистана и Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ уже восьмой год подряд.