В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли не менее 257 человек. Такие данные представила служба гражданской обороны Алжира. В числе погибших — 10 членов экипажа, сообщает Медуза.

Самолет ВС Алжира Ил-76 разбился 11 апреля в поле неподалеку от аэропорта города Буфарик, расположенного в 30 километрах от столицы Алжира. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета.

Причина катастрофы пока не установлена.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.