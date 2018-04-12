Мэр Душанбе Рустам Эмомали 11 апреля ознакомился с проектом строительства дома бракосочетания «Касри Бахт» (Дворец Счастья), который будет возведен в районе столичного «Наврузгоха», сообщает пресс-служба мэра.
Проект вышеназванного двухэтажного объекта подготовлен ООО «ДжЭм Парнерхо» и возводится на территории свыше 19 тысяч квадратных метров.
Современный Дворец бракосочетания будет построен в течении года мэрией Душанбе совестно с Минюстом Таджикистана.
В этот же день мэр столицы и руководство Госкомитета национальной безопасности Таджикистана в 43-ем микрорайоне города сдали в эксплуатацию спортивно-культурный центр.
После сдачи объекта, которого возвели строители пограничных войск ГКНБ республики, собравшимся детям были розданы сладости от имени мэра Душанбе.
В настоящее время Дом бракосочетания Душанбе, он же центральный ЗАГС, размещен в небольшом одноэтажном здании в столичном комплексе «Наврузгох». Переехал он сюда год назад. До переезда, более 10 лет, Дом бракосочетания Душанбе располагался в Столичном деловом центре, напротив Таджикско-Российского (Славянского) университета.
В января мэр подписал решение о переименовании Делового центра в Центр молодежи. И распорядился убрать из него Дом бракосочетания.
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