Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнованияпрезиденту Народно-Демократической Республики Алжир Абдель Азизу Бутафлике.

В послании президента, которое приводит пресс-служба президента РТ, отмечается: «Мы глубоко опечалены известием о больших человеческих жертвах в результате крушения военно-транспортного самолета на севере Алжира. В этот скорбный час, выражаю Вам, уважаемый друг, а также дружественному народу Алжира наши соболезнования и чувства сопереживания, желаю всем родным и близким погибших терпенья в постигшем их горе».

Самолет ВС Алжира Ил-76 разбился 11 апреля в поле неподалеку от аэропорта города Буфарик, расположенного в 30 километрах от столицы Алжира. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета.

Жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 257 человек. Такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение.

Самолет ВС Алжира, следовавший по маршруту Буфарик - Тиндуф - Бешар на юго-западе страны, упал в среду через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжира. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.

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