Президенты на "Вечере дружбы" в Душанбе, 9 марта 2018 года

Очередной совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием «Вечер дружбы» состоится в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент, об этом было сообщено 11 апреля на расширенном заседании Минкультуры.

Дата госвизита Эмомали Рахмона в Узбекистан пока не определена.

Напомним, 9 марта в столичном «Кохи Борбад» в честь визита Мирзиёева в Таджикистан состоялся грандиозный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием «Вечер дружбы».

Джурабек Муродов и Шерали Джураев на "Вечере дружбы" спели дуэтом, 9 марта 2018 года Пресс-служба президента РТ

В том концерте приняли участие свыше 250 таджикских и 100 узбекских артистов.

Согласно сообщению пресс-центра Минкультуры, в текущем году основные мероприятия, посвященные Дню национального единства, который отмечается в стране ежегодно 27 июня, будут проходить в городе Канибадам, торжества, посвященные 27-ой годовщине Дня государственной независимости Таджикистана - в Душанбе в сентябре.

В рамках намеченного на 14-15 мая официального визита президента Беларуси в Таджикистан, в Душанбе запланирован совместный концерт мастеров искусств двух государств, отметили в Минкульте.

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