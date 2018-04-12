С целью предотвращения распространения саранчи и организации защитных мер против сельхозвредителей, профилактики различных болезней сельхозкультур, садов и виноградников в регионе созданы областной и региональные штабы по борьбе с саранчой и другими сельхозвредителями. На защитные и профилактические мероприятия против вредителей из областного бюджета выделено 300 тысяч сомони.

Выступая на областном семинаре-совещании с участием министра сельского хозяйства страны Изатулло Саттори на тему «Борьба против саранчи и других сельхозвредителей», глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что в этом году на борьбу с саранчой из бюджета выделено 150 тысяч сомони, а на профилактику вредителей томатов и других культур еще 150 тысяч сомони.

Ахмадзода также обратил внимание руководства областного управления сельского хозяйства, филиала госучреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» и филиала госучреждения по защиты растений предпринять необходимые меры по эффективному использованию выделенных средств и своевременному проведению защитных и профилактических работ.

На совещании, теоритическая часть которого проходила в Национальном саду «Вахдат», было отмечено, что первой в списке опаснейших вредителей стоит саранча, и именно с учетом этого фактора в республике создано специализированное учреждение «Экспедиция по борьбе с саранчой» и его филиалы в регионах. Глава области и министр сельского хозяйства выразили уверенность, что ответработники соответствующих структур предпримут необходимые меры по профилактике распространения саранчи и тем самым внесут вклад в обеспечение качества сельхозпродукции, высокую урожайность культур, увеличения объемов продукции и насыщения потребительских рынков доступной сельхозпродукцией.

В ходе практической части семинара-совещания, который состоялся на территории городка Сайхун, специалисты презентовали участникам технику и оборудование, большое наименование ядохимикатов, вспомогательные средства и другое снаряжение, используемые в процессе борьбы против саранчи, а также продемонстрировали методы подготовки ядохимикатов и использования спецтехники и оборудования.

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