Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в связи с его победой на выборах.

В телеграмме, текст которой приводит пресс-служба главы государства, в частности, говорится:

«Народ Азербайджана своим волеизъявлением ещё раз продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление её авторитета на международной арене.

Благодаря Вашему многолетнему упорному труду и усилиям Азербайджан добился значительных успехов в своём социально-экономическом развитии, и мы искренне радуемся этим достижениям наших друзей.

Мы убеждены, что в предстоящие годы таджикско-азербайджанское взаимодействие получит новое развитие в интересах двух стран. Готов совместно с Вами приложить для этого все необходимые усилия».

Внеочередные выборы президента Азербайджана состоялись в среду. За пост главы государства боролись восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, за главу республики проголосовало 86% избирателей, обработано 3,7 миллиона бюллетеней ", — сообщил глава ЦИК Азербайджана Панахов на пресс-конференции. Он отметил, что обработано 92,2% бюллетеней.

ЦИК Азербайджана, согласно Избирательному кодексу, в течении 11 дней должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

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