Курс российского рубля в Таджикистане за три дня упал на 10%. Для работающих в России трудовых мигрантов, которые отправляют домой часть заработка своей семье именно в российских рублях, это плохая новость: вместо 152 сомони за каждую отправленную тысячу, родственники мигрантов получат на руки всего 136 сомони. И это пока, ведь рубль может будет падать и дальше.

Очередной скачек курса доллара в России и, соответственно, ослабление российской валюты, значительно может сократить доходы трудовых мигрантов в эквиваленте на доллары, отмечает Migrant.news.tj.

Такого резкого падения не было почти два года. Российская валюта постепенно укреплялась и была стабильной до начала этой недели.

В России сегодня рубль был зафиксирован на уровне 64,0626 RUB за 1 USD, тогда как в понедельник 9 апреля она была на уровне 57,8332 RUB за 1 USD.

Статистика Центробанка России показывает, что объем денежных переводов из России в Таджикистан по итогам 2017 года увеличился на более чем $600 млн. по сравнению с 2016 годом и составили $2 млрд. 536 млн.

С 2014 года уровень денежных переводов из России в Таджикистан стабильно падал (в долларовом эквиваленте) и вот только начал расти благодаря стабилизации курса российской валюты к доллару и, соответственно, увеличения потока мигрантов в Россию.

Согласно данным Национального банка Таджикистана, сегодня, 12 апреля, официальный курс 1 рубля составляет 0,1364 сомони. В понедельник это соотношение составило 1 рубль - 0,1523 сомони.

Судя по данным, средняя сумма одного перевода по итогам 2017 года составила почти $100 и в перерасчете на российские рубли (курс на 24.12.2017 $1= 58,3152 RUB), в конце 2017 года это составляло 5 тысяч 831 рублей.

Сегодня же, чтобы купить 100 долларов и отправить домой, мигранту нужно уже 6 тысяч 406 рублей.

Но все же основная доля денежных переводов из России в Таджикистан на 83% состоит из российских рублей и лишь на 16% из долларов США и на 0,1% ЕВРО.

Если наш соотечественник в России зарабатывает 30 тысяч рублей, то еще вчера это было 482 доллара, а уже сегодня это 473 доллара. Минус $9 за одни сутки.

Предположим, что половину этой суммы, 15 000 рублей, мигрант сегодня отправит домой семье, в перерасчете на сомони (по официальному курсу Нацбанка РТ на 12.04.2018: 1000 руб.= 136 сомони) это будет 2 тысячи 75 сомони. Но если бы он отправил эту сумму в понедельник, 9 апреля, когда курс был на уровне 1000 руб.= 141 сомони, то сумма составила бы 2 тысячи 263 сомони.

Вот и получается, что всего за три дня за обмен 15 тыс. рублей на сомони было потеряно 188 сомони.

Официальный курс российского рубля к сомони с 9 по 12 апреля, установленный Национальным банком Таджикистана:

12 апреля — 10 рублей – 1 сомони 36 дирам

11 апреля – 10 рублей – 1 сомони 41 дирам

10 апреля – 10 рублей – 1 сомони 46 дирамов

9 апреля – 10 рублей – 1 сомони 52 дирамов.

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Глава Ассоциации народов Урала и председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев в интервью Migrant.news.tj отметил, что падение курса рубля не отразится на заработке трудовых мигрантов в России.

"Но если рубль продолжит падение, и если это приведет к гипперинфляции, то, конечно, мигранты на себе это почувствуют. Хотя от любых колебаний курса в отрицательную сторону, в первую очередь, страдают их семьи в Таджикистане, которым мигранты отправляют деньги в российских рублях", - говорит он.

Но в самой России такая тенденция сильно не повлияет на мигрантов, так как цены на продукты питания российского производства обычно не повышаются при падении рубля, отмечает Мирзоев.

«Если говорить о 2014-2015-2016 годах, когда произошёл резкий спад притока трудовых мигрантов в Россию, то тогда основная причина была именно в том, что их доходы резко упали. Если до кризиса в Свердловскую область ежегодно приезжали до 127 тысяч мигрантов из Таджикистана, то уже в 2015-2016 годах их число упало до 80-90 тысяч», — говорит он.

Сезон трудовой миграции в России только начинается, и если рубль будет падать, а доллар и евро расти, то будут расти цены и на авиабилеты, которые привязаны к курсу этих двух иностранных валют.

Придется экономить

Таджикистанец Нусратулло уже давно живет и работает в России. О падении рубля он узнал только сегодня, и надеется, что оно на этом и остановится, и рубль вновь укрепится.

«На мои расходы это сильно не повлияет. И в прошлый раз, в 2014 году, моя зарплата не менялась, то есть мне ее не снизили. Но то, что родителям в Таджикистан отправляю, на это падение рубля заметно повлияет. Сами посчитайте, допустим, я отправил 10 тысяч рублей родителям. Два дня назад это было примерно 1500 сомони, а сейчас 1360. Уже 140 сомони минус. А дальше Аллах знает, как будет», — говорит он.

Он говорит и о том, что часто таджикские мигранты сильно экономят на себе, чтобы отправить побольше денег домой, ведь в Таджикистане все намного дороже, чем в России. Вот и во время подобных кризисов придется еще больше экономить, чтобы семья в Таджикистане не пострадала.

На Таджикистан падение рубля и укрепление доллара США имеет прямое влияние, это показывает опыт и прошлых лет, когда в таких случаях резко падали доходы населения, ведь более половины населения страны живет за счет денежных переводов трудовых мигрантов, работающих в России.

Это также имеет прямое влияние на повышение цен на продукты питания и другие товары, ведь Таджикистан на 60-70% зависит от импорта.

Импорт производится в валюте и, соответственно, чтобы выручить потраченные доллары на закупку товара заграницей, предприниматели повышают цены в национальной валюте. Эта волна охватывает и цены на местную продукцию, что и становится причиной искусственного повышения цен на рынках.

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