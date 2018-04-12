Президент Украины обратился к правительству с просьбой принять меры, призванные обеспечить выход страны из учредительных органов СНГ и закрыть представительство республики при содружестве в Минске.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет просить кабинет министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает РБК.

Порошенко исходит из того, что «Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ», а также из того, что «эта структура» отказалась осудить «российскую агрессию».

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал Порошенко, также отметив, что необходимо инвентаризировать договорно-правовую базу между Украиной и СНГ «на предмет соответствия национальным интересам страны».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus