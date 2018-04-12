Высота орбиты международной космической станции – порядка 400 километров. Тем не менее, на борту есть интернет, а космонавты из разных стран ведут свои микроблоги и аккаунты в соцсетях. В День космонавтики абоненты «МегаФон Таджикистан» даже в отдаленных районах могут следить онлайн за происходящим на МКС благодаря «космическим» скоростям мобильного интернета.

С начала 2018 года начались масштабные работы по расширению и модернизации сети в городах Душанбе, Худжанд, Районах Республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областях. Таким образом, в базовых станциях установлены новые оборудования в более 50 базовых станциях 3G. Данные изменения позволили «серфить» в интернете на высоких скоростях 500 000 жителям.

При модернизации технические специалисты делали акцент на повышении надежности и качестве сети в густонаселенных пунктах. Таким образом, расширения были проведены в городах Куляб, Турсунзаде, Вахдат, Гиссар, Худжанд, Бустон, а также районах Хамадони, Фархор, Кабодиен, Вахш, Шахритус, Варзоб, Джиргаталь, Рашт, Нурабад, Тавильдара, Таджикабад, Шахринав, Шахристан, Истаравшан, Спитамен и Джаббор Расулов.

Кроме этого, были запущены новые базовые станции третьего поколения, что позволило обеспечить мобильным доступом в интернет более 50 000 жителей джамоатов Холдоркипчок Шахристанского и Туккузчалак Истаравшанского районов Согдийской области.

«Связь начинается с тебя. Развивая сеть, мы решаем в том числе и важную социальную задачу. Жители малых населенных пунктов получают легкий и качественный доступ к глобальным информационным ресурсам: свежим новостям, онлайн-библиотекам, сайтам дистанционного образования, могут подписаться на страницы астронавтов и быть в курсе всех «космических» событий в режиме реального времени. С современными технологиями космос становится ближе, – отметил исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ. – С начала 2018 года во многих базовых станциях велись работы по расширению зоны покрытия, с этой целью были установлены дополнительные сектора. Нам важно, чтобы наши абоненты получали качественную связь и эти действия позволили нам улучшить работа наших базовых станций, уменьшить нагрузку, при этом увеличить скорость передачи».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus