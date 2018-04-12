Три суда Таджикистана по разным причинам не приняли документы экс-лидера «Таджикских трудовых мигрантов» Каромата Шарипова, которого 12 декабря 2017 года выдворили из России, для рассмотрения его дела о том, что он не является гражданином Таджикистана.

«Когда я собрал все необходимые документы и направил их в Конституционный суд Таджикистана для рассмотрения, они сказали, что «ты уроженец Файзабадского района и должен обратиться в суд Файзабада». Когда я обратился в суд Файзабада, мне ответили, что надо обратиться в суд района Шохмансур города Душанбе в связи с тем, что паспорт я получил в ОВИР Шохмансура. Однако сегодня у меня была беседа в суде района Шохмансур, они в свою очередь отправили меня суд района Исмоили Сомони по причине того, что ОВИР подчиняется МВД Таджикистана. По мнению представителя суда Шохмансур в связи с тем, что МВД Таджикистана находится в районе Исмоили Сомони, соответственно мое дело должен рассмотреть суд района Исмоили Сомони. Я не знаю, какую причину найдет суд Исмоили Сомони», - рассказал «АП» Каромат Шарипов.

По его словам, на основании справки джамоата Бустон района Файзабад за номером №733 от 28.03.2018 году он не зарегистрирован в Книге регистрации этого джамоата и выписан оттуда в 2011 году.

Каромат Шарипов хочет, чтобы таджикские структуры подтвердили, что он не является гражданином Таджикистана, а по закону является гражданином России.

Напомним что экс-лидера «Таджикских трудовых мигрантов» Каромата Шарипова 12 декабря выдворили из России. Это произошло после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

В течение 5 месяцев после выдворения из России он находится в Таджикистане без документов и без работы.

Раннее в интервью «АП» Шарипов сообщил, что «хочет жить в Европе».

«Я хочу жить в Европе, а именно - в Германии. Я хочу обратиться с просьбой о получении статуса беженца в этой стране. И я готов защищать права таджикских мигрантов, работающих в России, сидя уже в Германии. Я знаю немецкий язык, я жил во времена Союза шесть лет в Германии. Мне нужна работа, чтобы я мог жить. Здесь мне ее не найти», - сказал он тогда.

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