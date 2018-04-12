АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 апреля 2018 ГОДА

- Визит делегации КНДР во главе с министром иностранных дел Ли Ён Хо в Таджикистан.

- В Таджикском аграрном университете в Душанбе проходит седьмая международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2018. В ней принимают участие 35 образовательных учреждения России.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 апреля

2000 - Состоялось открытие таджикско-белорусского «Торгового дома»

2003 - В Душанбе прошло заседание правления Международного фонда спасения Арала

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 апреля

1924 - Родилась русская иранистка Зоя Османова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -3+2, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 15-17 тепла.