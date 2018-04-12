Двухдневная международная конференция в рамках мероприятий в честь 140-летнего юбилея основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни открылась накануне в Душанбе.

В конференции «Устод Айни и вопросы литературного сотрудничества», организованной Таджикским Национальным университетом совместно с Союзом писателей Таджикистана, кроме представителей отечественных научных кругов также принимают участие отечественные и зарубежные знатоки творчества и жизни Садриддина Айни, ученые, литераторы, культурологи из России, Узбекистана, Кыргызстана, Голландии, США, Ирана, Малайзии и других стран.

Открывая торжественную часть, ректор Нацуниверситета, академик Махмадюсуф Имомзода отметил о вкладе Айни в становлении нашей государственности и о том, как своим трудом, упорством и талантом он поднялся до уровня писателя мирового масштаба, классика таджикской литературы, президента Академии наук Таджикистана, доктора филологических наук, депутата Верховного Совета СССР, обладателя государственных премий и наград.

«В истории нашей государственности существуют два крупных исторических периода – это X век, считающийся расцветом культуры и ХХ век, связанный с именем Садриддина Айни, который можно назвать судьбоносным в жизни таджикского народа. Заслуга Айни в том, что он сумел убедить руководство партии большевиков и мировое сообщество в необходимости создания отдельной Таджикской республики. Поэтому для всех нас, Айни – это целая эпоха, так как с его именем можно связать все последующие шаги к развитию Таджикистана как государства», - отметил академик.

По его словам, в рамках проведения юбилея Айни готовятся к изданию его собрание сочинений в 24 томах и в целях изучения наследия писателя при филологическом факультете Национального университета откроется «Маркази Айнишиноси» (Центр «Айниведения»).

О литературном наследии Айни в своих выступлениях рассказали председатель Союза писателей Таджикистана Низом Косим и начальник управления министерства образования и науки Республики Таджикистан Хуршед Зиёзода.

Участники конференции Фото Asia-Plus

О творчестве Айни в свете межлитературных связей перед присутствующими выступил доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик Российской Академии гуманитарных наук Хатип Миннегулов, который особо подчеркнул, что таджики могут гордиться, что у них в ХХ веке есть такая личность.

«Поэтому Айни не только ваш таджикский классик, он и советский классик, и классик мирового масштаба», - отметил ученый.

После официальной части, мероприятие разделилось на несколько секций, где обсуждались темы литературно-исследовательского наследия, исторических и языковых аспектов в творчестве писателя.

Языки конференции - таджикский (фарси, дари), английский и русский.

Сегодня конференция продолжит свою работу. 14 апреля Академия наук республики планирует провести международную конференцию в честь юбилея Айни. Торжественные мероприятия также проводятся повсеместно в научно-образовательных учреждениях страны.

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