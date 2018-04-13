Ярмарка образования: таджикские выпускники стремятся в вузы России
Со склада аргентинской полиции пропало полтонны наркотиков. Полицейские обвинили мышей
Первый Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Душанбе 21 апреля
Президент С.Жээнбеков встретился с принцем Ага Ханом IV в формате тет-а-тет
Каромату Шарипову не удается доказать, что он не гражданин Таджикистана
Таджикский космос: 10 причин гордиться страной
Вакансии! Вакансии! Вакансии! Стань членом дружной семьи «Азия-Плюс»!
Авторизуйтесь, пожалуйста