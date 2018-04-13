Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода поддержит деятельность женщин региона - местных предпринимательниц грантами.

Для стимулирования и поддержки мастериц домашнего труда, которые занимаются ткачеством, изготовлением сувениров, гончарным делом и производством других народных промыслов выделено 60 грантов на общую сумму 420 тыс. сомони, сообщает пресс-служба главы области.

Согласно принятому решению, сумма 15 грантов составляет по 10 тыс. сомони, еще 15 грантов по 8 тыс. сомони и 30 грантов по 5 тыс. сомони.

По данным пресс-службы, получателей грантов определит конкурсная комиссия.

«Все желающие, которые хотят участвовать в конкурсе, могут обратиться в областное управление по делам женщин и семьи», - сообщил источник.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus